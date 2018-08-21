Тагильчанин получил срок 11,5 лет за привезенный из Перу сувенирный напиток

Уроженец Нижнего Тагила Максим был осужден на 11,5 лет за то, что привез в Россию запрещенный напиток из туристической поездки по Перу.

В Перу Максим проходил лечебную практику, у него имеется давнее заболевание позвоночника, рассказывают редакции TagilCity.ru друзья молодого человека. Там же он приобрел местный национальный напиток «Айяуаска», который свободно продается и рекомендуется в качестве целительного средства туристам. В Перу его употребляют и взрослые, и дети. В процессе лечения Максим также употреблял этот напиток, как того требовала лечебная практика. По возвращении на родину ему порекомендовали не бросать начатый курс лечения и продолжить принимать напиток, поэтому он приобрел одну литровую бутылку и взял ее с собой.

Обвинение в контрабанде Приобретенную тару уроженец Нижнего Тагила положил в чемодан, не скрывая и не пряча. Чемодан он сдал в багаж и привез «Айяуаску» в Россию для использования в медицинских целях. После пересечения границы РФ в аэропорту Домодедово Максим был досмотрен и обвинен в контрабанде наркотических веществ.

Ему сказали, для того, чтобы тебе закончить практику полностью, тебе нужно еще месяц-полтора пропить этот напиток. Он купил, бутылочку поместил в чемодан, чемодан сдал в багаж. Абсолютно спокойно, не боясь, что это запрещено, потому что напиток был в свободной продаже, и спокойно повез из Лимы в Мадрид, из Мадрида в Москву. Только в России его остановили и спросили: «Что везешь?». Он ответил, что этот напиток купил в Перу. Решили взять его на экспертизу – он отдал спокойно. Провели экспертизу и говорят: «А там внутри есть диметилкриптамин, это наркотическое средство, которое запрещено». Максим, естественно, удивился: откуда ему там взяться, в Перу «Айяуаска» – национальное достояние, там это рекламируется повсеместно, и туристам его рекомендуют покупать и пить. Но у нас говорят, что внутри то, что у нас запрещено, поэтому мы тебе вменяем контрабанду и покушение на сбыт, рассказывают близкие молодого человека.

Тагильчанин отметил, что при употреблении напитка во время курсов лечения в Перу у него не было каких-либо галлюцинаций, не возникло наркотического опьянения и зависимости в дальнейшем. Более того, сам вкус вызвал у него отвращение, и напиток он употреблял как традиционное средство народной медицины.

А причем тут покушение на сбыт? А потому что у него вес большой. Запрещенного вещества в напитке ничтожно малое количество. Оно способно метаболизироваться в организме человека, так как наш организм тоже вырабатывает диметилкриптамин. Это вещество содержится в любом мясе, вырабатывается самим человеком. Оно не оказывает наркотического действия на наш организм. Но методика подсчета в России не такая, как в других зарубежных странах. То есть, грубо говоря, у нас все посчитали по сухому остатку: у нас все содержащиеся вещества в напитке посчитали как общую массу. А почему контрабанда? Потому что пересек границу РФ с запрещенным наркотическим средством, поясняет защитник Максима в суде.

Отсутствие умысла Домодедовский суд Московской области вынес приговор по статьям 228.1 и 229.1 УК РФ. Адвокат Владимир Бригадин считает, что ответственность за подобные преступления по логике уголовного права наступает только в том случае, если человек заранее при покупке знал, что в этом напитке есть наркотическое вещество. Беспрепятственный провоз напитка через 3 границы также говорит о том, что Максим не подозревал, что совершает что-то противоправное.

На самом деле действия Максима, как это следует из фактических обстоятельств только уголовного дела, установленных в суде, были характерны для действий обыкновенного туриста, который приезжает за границу, который смотрит, какие достопримечательности там есть. Ему говорят – вот этот напиток является национальным достоянием республики Перу, здесь это повсеместно продается и покупается, и поощряется его применение, за его оборот никакая ответственность не наступает. Везите, куда хотите. И даже рекомендуют в местах большого скопления туристов покупать его как сувенир. Абсолютно не логично открыто провозить через половину земного шара, через 3 границы до территории РФ наркотическое вещество. При этом подвергать себя риску быть пойманным в любой момент путешествия,поделился Владимир Бригадин.

По мнению защиты, незнание закона не освобождает от ответственности, но требует рассмотрения субъективной стороны. Важно исследовать не только факт совершения, но еще и умысел, считает адвокат. По его мнению, суд при вынесении решения ограничился только фактами обнаружения и изъятия напитка в аэропорту Домодедово. И не стал устанавливать отсутствие умысла и осознания его подзащитным того, что в напитке может быть наркотическое средство ДМТ.

В судебном заседании было установлено, что Максим не является наркоманом, не имеет друзей и знакомых, употребляющих наркотики. Собеседники редакции TagilCity.ru говорят, что у него другие жизненные приоритеты. Он убежденный приверженец здорового образа жизни и законопослушный человек, имеющий постоянный и доходный источник заработка.

Любой здравомыслящий человек видит, что национальный напиток используется в религиозных целях, и не думает, что он может иметь какую-то запрещенную химическую раскладку. То есть сначала возникает умысел, потом следует действие. Но как-то вот суд ограничился просто установлением факта. Факт был, ты перевез, мы тебя поймали, остановили на границе, значит, ты виновен. А Максим говорит: «Позвольте, но я же не знал и даже не мог догадаться, потому что там это национальное достояние, там это пьют даже дети». Но этот вопрос суду был не интересен. И суд это устанавливать не стал. И получается, он такой без вины виноватый, говорит адвокат.

Судебная практика: срок в 3 раза меньше Судебная практика показывает, что за аналогичное преступление этот же судья Домодедовского городского суда вынес приговор гражданину Бразилии. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал адвокат молодого человека. При этом объем привезенного вещества у осужденного бразильца был больше, а срок он получил почти в 3 раза меньше – 3 года.

Еще один немаловажный момент – ровно год назад этот же судья рассматривал такое же дело, но только в отношении шамана из Бразилии. Максим привез 1 литр, а шаман 6 литров, но за шамана заступился президент Бразилии, и он получил 3 года. А Максим ровно при таких же обстоятельствах, но с гораздо меньшим количеством, получил в разы больше. Здесь суд просто отстранился от такого важного признака, как субъективная сторона преступления, поясняет Владимир Бригадин.

Как сообщила сторона защиты, приговор Домодедовского суда Московской области обжалован. По мнению правозащитников, он не соответствует закону, так как в процессе не установлено обязательных признаков, по которым человека можно осудить. Максим уже более года провел в тюрьме, пока шло следствие.