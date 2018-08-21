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#домахорошо
Тагильчанка выиграла грант на создание культурного проекта «Лучше вслух»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка выиграла грант на создание культурного проекта «Лучше вслух»

Сегодня, 17:25ОбществоФото: Виктория Хребтова
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