Тагильчанка выиграла грант на создание культурного проекта «Лучше вслух»

В рамках проекта в Нижнем Тагиле будут отобраны поэты и музыканты для дальнейшего обучения выступления на сцене. Они научатся правильной дикции, сценической пластике, узнают, как продвигать свое творчество в социальных сетях.

После обучения на одной из площадок города пройдет музыкально-поэтический концерт с участием отобранной группы людей. Кроме концерта, на этой же площадке будут маркет, фуд-корт, открытые мастер-классы. Там же пройдет благотворительный сбор на лечение поэтессы Алины Стародубцевой.

Дело в том, что ей когда-то на спину упала ива. Было несколько неудачных операций. Она может начать ходить, но для этого нужны деньги. Я очень хочу ей помочь,рассказала редакции TagilCity.ru Виктория Хребтова.

Кроме того, Виктория планирует предоставить площадку на фестивале еще одному тагильскому проекту, который создает одежду-трансформер для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В прошлом году мы уже делали подобный фестиваль под названием MD-fest. У нас было больше 20 партнеров. Нас поддерживала администрация города. Так что думаю, в этом году будет достаточно просто, так как у нас уже есть команда,поделилась Виктория.