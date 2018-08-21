Центр культуры в селе Красносоколье будет отремонтирован за 1 843 080 рублей

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Здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр по культуре, народному творчеству и библиотечному обслуживанию» в селе Красносоколье в Свердловской области по адресу улица Советская, дом 5 будет отремонтировано. На это выделили 1 843 080 рублей.
Сюжеты: Пригород
Подрядчику необходимо будет выполнить ремонт кровли, отмостков и полов.
Информация об аукционе размещена на официальном сайте государственных закупок.
Подать заявку на участие можно в период с 20 по 30 августа 2018 года.
Принять участие в электронном аукционе могут только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.
Подрядчик будет определен путем электронного аукциона 3 сентября 2018 года.
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