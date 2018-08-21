Управляющая компания «Гора Белая» появилась в Нижнем Тагиле

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Автономную некоммерческую организацию «Управляющая компания туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» под Нижним Тагилом создали в Свердловской области.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Областная газета»
Соответствующее постановление опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.
Учредителем организации выступает министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, которое также будет утверждать устав управляющей компании.
Министерство инвестиций и развития Свердловской области станет координатором организации.
Главной целью управляющей компании станет работа с компаниями-резидентами нового кластера.
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