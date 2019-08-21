Экс-глава свердловского БТИ осужден за хищение 24,7 миллиона рублей
В Екатеринбурге вынесен приговор экс-главе БТИ Свердловской области Денису Коневу, сообщает региональная прокуратура.
В уголовном деле два эпизода. Первый связан с передачей подрядчику 2,5 миллиона рублей по фиктивным допсоглашениям. Деньги наличными впоследствии были переданы подрядчиком и. о. Конева под условием дальнейшего сотрудничества с подконтрольными ему организациями. По второму эпизоду Конев перечислил 22,2 миллиона рублей на счет подконтрольного ему предприятия для проведения геодезических работ, которые фактически не были проведены. Деньги Конев получил наличными от директора подконтрольной фирмы.
На имущества осужденного обращено взыскание, в частности речь идет о доле в квартире кадастровой стоимостью 16 миллионов рублей, также по решению суда Конев заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей.
Экс-глава БТИ осужден по статье «Присвоение вверенного имущества, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере», он приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.