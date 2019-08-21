Экс-глава свердловского БТИ осужден за хищение 24,7 миллиона рублей

В уголовном деле два эпизода. Первый связан с передачей подрядчику 2,5 миллиона рублей по фиктивным допсоглашениям. Деньги наличными впоследствии были переданы подрядчиком и. о. Конева под условием дальнейшего сотрудничества с подконтрольными ему организациями. По второму эпизоду Конев перечислил 22,2 миллиона рублей на счет подконтрольного ему предприятия для проведения геодезических работ, которые фактически не были проведены. Деньги Конев получил наличными от директора подконтрольной фирмы.