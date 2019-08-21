Экс-мэра Каменска-Уральского могут освободить из колонии из-за болезни
Сегодня, 15:01ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
67-летнего экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова, осужденного за получение взятки, могут выпустить из колонии по причине болезни, сообщает Ура.ру со ссылкой на слова адвоката Юрия Морозова.
Защитник пояснил, что у Астахова обнаружено заболевание сердечно-сосудистой системы, которое входит в список заболеваний, препятствующих отбытию наказания.
Астахов в настоящий момент находится в больнице при СИЗО в Екатеринбурге, там он пробудет до апелляции, которая состоится осенью.
Напомним, 22 июля Астахов был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки будучи мэром Каменска-Уральского. Он получил от директора ООО «Союзстроймонтаж» Раниса Гайнанова «откат» в размере 6,4 миллиона рублей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей