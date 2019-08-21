Экс-мэра Каменска-Уральского могут освободить из колонии из-за болезни

Защитник пояснил, что у Астахова обнаружено заболевание сердечно-сосудистой системы, которое входит в список заболеваний, препятствующих отбытию наказания.

Астахов в настоящий момент находится в больнице при СИЗО в Екатеринбурге, там он пробудет до апелляции, которая состоится осенью.