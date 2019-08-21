"Идем правее, на солнце": RT начал продажу футболок в честь подвига пилотов

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Airbus авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа вынужден был совершить посадку возле подмосковного аэропорта Жуковский после того, как в двигатель попали птицы.

Посадка произошла прямо в кукурузном поле. Командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину удалось избежать жертв среди пассажиров. На борту самолета находились 226 человек, пишет Newsnn.ru.