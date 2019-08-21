"Идем правее, на солнце": RT начал продажу футболок в честь подвига пилотов
Сегодня, 17:55ОбществоФото: shop-rt.com
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В магазине сувенирной продукции телеканала RT появились в продаже футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Они посвящены аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний» в Подмосковье.
Написанная на футболке фраза уже превратилась в мем, она принадлежит бортпроводнику Дмитрию Ивлицкому. Приобрести футболку в магазине можно за 1190 рублей.
Airbus авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа вынужден был совершить посадку возле подмосковного аэропорта Жуковский после того, как в двигатель попали птицы.
Посадка произошла прямо в кукурузном поле. Командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину удалось избежать жертв среди пассажиров. На борту самолета находились 226 человек, пишет Newsnn.ru.
Президент РФ Владимир Путин наградил пилотов Золотой звездой Героя России, остальным членам экипажа вручили ордена Мужества.
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