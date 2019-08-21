Кольцовские таможенники изъяли у пассажирки японский меч из Греции
Сегодня, 12:22ОбществоФото: Уральское таможенное управление
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В Екатеринбурге у пассажирки рейса Ираклион-Екатеринбург таможенники изъяли катану, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Сюжеты: Екатеринбург
Пассажирка была остановлена в «зеленом» коридоре. Она сообщила, что купила меч в качестве сувенира, чтобы украсить им свой дом. О том, что он является холодным оружием, она не знала.
Японский меч отправлен на экспертизу, которая должна установить, является ли он холодным оружием. Если данный факт подтвердится, женщине грозит административная ответственность.
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