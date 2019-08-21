Минздрав сообщил об увеличении продолжительности жизни россиян
Сегодня, 10:08ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения сообщила, что в 2019 году продолжительности жизни россиян увеличилась в среднем до 73,7 года, пишет ТАСС.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
За первое полугодие показатель увеличился на 0,8 года, у женщин средняя продолжительность жизни сейчас составляет 78,5 года. Кроме того, в России на 28,4 тысячи человек снизилось количество смертей. Скворцова подчеркнула, что вскоре удастся выйти на показатели, требуемые в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Напомним, согласно нацпроекту, к 2024 году средняя продолжительность жизни должна повыситься до 78 лет, а к 2023 году — до 80 лет.
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