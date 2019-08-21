Минздрав сообщил об увеличении продолжительности жизни россиян

За первое полугодие показатель увеличился на 0,8 года, у женщин средняя продолжительность жизни сейчас составляет 78,5 года. Кроме того, в России на 28,4 тысячи человек снизилось количество смертей. Скворцова подчеркнула, что вскоре удастся выйти на показатели, требуемые в рамках нацпроекта «Здравоохранение».