Развлекательный центр мэра Иркутска не соответствует нормам пожарной безопасности

Активист и председатель «Союза автомобилистов Сибири» Алексей Шабанов направил заявление в региональное отделение Стройнадзора, а также управление МЧС по Иркутской области. В заявление сказано, что общественные деятели города требуют провести проверку соблюдения техники безопасности в ТЦ «Ладога», который находится на Советской улице в Октябрьском районе, сообщает irksib.ru.

Общественники полагают, что здание было введено в эксплуатацию без получения должного разрешения, а, как говорится, «через связи». Именно поэтому жители города опасаются повторения трагедии в Кемерово.

Шабанов подчеркнул, что здание ТЦ было возведено незаконно и самовольно. Позднее его даже оформили как самострой. Активист также проинспектировал документы, однако и там не оказалось информации о проверках пожарной безопасности.

В городе полагают, что к появлению данного строения причастен нынешний мэр города Дмитрий Бердников. До того, как возглавить городскую администрацию, Бердников был одним из учредителей «Ладоги». Согласно информации выписки ЕГРЮЛ, Бердников значится в списке организаторов компании ООО «УК Ладога», где ему принадлежит 72%.

Общая площадь торгового центра превышает 16 тысяч квадратных метров. Ко всему прочему, само сооружение является пристройкой к другому дому. Здесь уже на подходе к ТЦ нарушения противопожарной безопасности так и бросаются в глаза. В частности, подчеркнул Шабанов, здание не имеет противопожарных дверей; отсутствуют также и огнестойкие перекрытия. Внутри находятся заведения, которых там вообще быть не должно – их работа должна быть обеспечена соответствующими перекрытиями.

Ко всему прочему можно добавить и нарушения эвакуации посетителей, отсутствие системы оповещения при ЧП, пожаротушения и дымоудаления.

Сегодня в этом ТЦ расположились ресторан «Ладога», фитнес-центр ION, кафе «Ватрушка», детская школа «Азбука», боулинг-центр «Космодром», бильярд и офисы.