Росгвардия проводит проверку по факту удара женщины сотрудником в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:13ОбществоФото: Ярослав Гунин: журналист, блогер/ wikipedia.org
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По поводу опубликованного 13 августа в группе ВКонтакте «ЧП Нижний Тагил» видео, на котором сотрудник Росгвардии при задержании ударил женщину дубинкой, проводится проверка, сообщила TagilCity.ru пресc-служба ведомства.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Напомним, инцидент произошел 27 июля на улице Константина Пылаева. По словам очевидцев, компания людей распивала спиртные напитки и мужчина начал нападать на свою мать, после чего соседи вызвали полицию, но пока прибывшие бойцы проводили задержание, женщина вдруг стала заступаться за сына и цепляться в руки сотрудников правопорядка. Произошедшее попало на видео и было опубликовано в группе ВКонтакте «ЧП Нижний Тагил» 13 августа. В комментариях к видео пользователи «Вконтакте» отмечают, что задержанный и пострадавшая ведут себя неадекватно: они явно пьяны и провоцируют правоохранителей.
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