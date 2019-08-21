Росгвардия проводит проверку по факту удара женщины сотрудником в Нижнем Тагиле

Напомним, инцидент произошел 27 июля на улице Константина Пылаева. По словам очевидцев, компания людей распивала спиртные напитки и мужчина начал нападать на свою мать, после чего соседи вызвали полицию, но пока прибывшие бойцы проводили задержание, женщина вдруг стала заступаться за сына и цепляться в руки сотрудников правопорядка. Произошедшее попало на видео и было опубликовано в группе ВКонтакте «ЧП Нижний Тагил» 13 августа. В комментариях к видео пользователи «Вконтакте» отмечают, что задержанный и пострадавшая ведут себя неадекватно: они явно пьяны и провоцируют правоохранителей.