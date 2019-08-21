Росстат опубликовал данные о расходах россиян на алкоголь и сигареты
Сегодня, 09:20ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Согласно данным Росстата, жители России в прошлом году тратили на покупку табака и алкоголя 3% от общих потребительских расходов.
Больше всего на алкоголь и табачную продукцию в 2018 году тратили жители ЯНАО — 5,7%, наименьшие расходы отмечены на Северном Кавказе — 1%. Жители столицы России на сигареты и алкоголь тратили 3,4% от общих расходов.
Ранее Минздрав предложил штрафовать россиян за перекуры на работе.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей