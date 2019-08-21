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#300лет
Санкт-Петербургский Горный университет будет сотрудничать с Финляндией
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Санкт-Петербургский Горный университет будет сотрудничать с Финляндией

Сегодня, 21:25ОбществоФото: https://www.spmi.ru/
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