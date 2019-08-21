Санкт-Петербургский Горный университет будет сотрудничать с Финляндией

Подписание соглашения состоялось в рамках визита президента Владимира Путина в Хельсинки.

Центр основан на базе Горного университета, пишет forpost-sz.ru. Его главной задачей станет продвижение принципов устойчивого развития минерально-сырьевого сектора экономики за счет перспективных технологий и высококлассных кадров.

Литвиненко считает, что для повышения эффективности горной отрасли нужно создать команду из технических университетов и горнодобывающих компаний. До конца года подобные соглашения подпишут еще с четырьмя вузами, а всего число международных партнеров увеличится до 12.

По словам Юха-Матти Сакса, сотрудничество с Горным университетом ведется уже несколько лет. Лаппеенранта находится в 200 километрах от Северной столицы, это расстояние вполне позволяет вузам обмениваться студентами и заниматься совместными исследованиями.

Лаппеенрантский технологический университет в качестве опорного вуза Центра компетенций будет исследовать эффективность добычи полезных ископаемых, технологии рециклинга бытовых отходов и утилизацию опасных веществ, а также проблемы экологии.