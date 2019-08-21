Школьникам Свердловской области перенесли День знаний

Перенос Дня знаний связан с рабочим графиком — суббота является рабочим днём, потому если 1 сентября выпадает на неё, то линейки проводят. В этом году 1 сентября выпало на воскресенье, потому классные часы, линейки и первые уроки в новом учебном году пройдут в понедельник. Школьникам подобным образом везёт редко. Последний раз, когда начало учёбы перенесли, произошёл в 2013 году.

Министерство образования Свердловской области ранее заявило о практически 100%-тной готовности региона к началу учебного года. Тем не менее, есть ряд учебных заведений в уральских городах, которые 2 сентября не смогут открыть свои двери для учеников. Например, в Екатеринбурге семь школ не начнут процесс обучения из-за реконструкции и капитального ремонта. В Нижнем Тагиле школу №100 будут принимать после того, как закончится её строительство.