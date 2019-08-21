Школьница из Североуральска спасла тонущую семилетнюю девочку

Со слов самой Юли, она с сестрой гуляла по лесу, когда заметила трёх девочек. Одна из них была в воде и захлёбываясь, звала на помощь. Школьница сняла портфель, отдала его сестре, велела позвонить спасателям и побежала к реке. Пытаясь протянуть руку тонувшей, Юля поскользнулась и сама упала в воду.

В этом месте никто не плавает: дно идет под откос, а на берегу бетонные плиты, за которые нельзя ухватиться. Я увидела торчащий кусок арматуры и сказала ребенку держаться за него. Сама попыталась схватиться за другой, но он обломился, и меня унесло за поворот — метров на 200 от начальной точки. Все это время думала, что надо спасти девочку и спастись самой,объяснила школьница.

Девочек спасли прохожие. Они вытянули их на берег при помощи верёвки. Чуть позже на место прибыли спасатели, медики и отец Юли.

Он очень испугался, что меня унесло. А маме мы решились рассказать все только когда вернулись домой,добавляет девушка.

Отмечается, что плаванием десятиклассница не занималась, её увлечением является скрипка. Также она любит помогать людям и раньше убирала улицы города в качестве волонтера.