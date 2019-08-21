СК завершил проверку действий Росгвардии во время пикета в Театральном сквере
Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела, пишет портал Е1.
С просьбой провести проверку в отношении сотрудников Росгвардии обратился общественник Дмитрий Калинин из Екатеринбурга. Он сообщил, что сотрудники Росгвардии не вмешивались и наблюдали за беспорядками в Театральном сквере. Следователи провели проверку, в ходе которой не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.
Речь идет о первом дне пикетов против строительства Храма-на-Драме. Тогда в сквер приехали, по словам очевидцев, более сотни мужчин спортивного телосложения и стали выталкивать с территории парка активистов. Росгвардия при этом не вмешивалась.
В мае этого года екатеринбуржцы несколько дней защищали сквер. В итоге им удалось добиться отмены строительства храма на данном участке. Осенью этого года будет определено новое место для возведения Храма святой Екатерины.