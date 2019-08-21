Свердловский областной суд не стал снимать Шипулина с выборов

Сопернику Шипулина на довыборах в Госдуму, кандидату от партии «Справедливая Россия», Алексею Коровкину было отказано в удовлетворении иска. В качестве возражений сторона защиты указала, что все иностранные ценные бумаги, хранящиеся в «Коммерцбанк Акциенгезельшафт» и принадлежавшие Шипулину, были отчуждены в установленные законом сроки. В качестве доказательства был представлен брокерский отчёт. Решение Свердловского областного суда истец может обжаловать в течение пяти дней с момента вынесения.

Напомним, что ранее Центризбирком совместно с Сбербанком в ходе проверки установили, что по состоянию на 1 июня 2019 года у Шипулина были структурированные ноты, размещённые в иностранном банке, размером в 3 млн 642 тысячи 180 рублей в количестве 50 штук, что является нарушением законодательства о выборах. Сам Шипулин объяснил произошедшее технической ошибкой.