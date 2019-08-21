Свердловский областной суд не стал снимать Шипулина с выборов
Иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы по Серовскому округу от «Единой России» Антона Шипулина 21 августа был рассмотрен в Свердловском областном суде, сообщает ИА «Новый день».
Сопернику Шипулина на довыборах в Госдуму, кандидату от партии «Справедливая Россия», Алексею Коровкину было отказано в удовлетворении иска. В качестве возражений сторона защиты указала, что все иностранные ценные бумаги, хранящиеся в «Коммерцбанк Акциенгезельшафт» и принадлежавшие Шипулину, были отчуждены в установленные законом сроки. В качестве доказательства был представлен брокерский отчёт. Решение Свердловского областного суда истец может обжаловать в течение пяти дней с момента вынесения.
Напомним, что ранее Центризбирком совместно с Сбербанком в ходе проверки установили, что по состоянию на 1 июня 2019 года у Шипулина были структурированные ноты, размещённые в иностранном банке, размером в 3 млн 642 тысячи 180 рублей в количестве 50 штук, что является нарушением законодательства о выборах. Сам Шипулин объяснил произошедшее технической ошибкой.
Чисто техническая ошибка. К сожалению, я никогда раньше не подавал подобные декларации. Скрывать у меня не было никакого умысла эти данные,объяснил кандидат на пресс-подходе после суда.