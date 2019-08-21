«Уралвагонзавод» может построить мусорные полигоны в Екатеринбурге

Смирнов подчеркнул, что инвестировать в строительство полигона в столице Урала готовы еще несколько предприятий, в частности «Стандарт рециклинг групп», предложившая проект завода недалеко от Сысерти. «Буревестник» готов построить завод по сортировке ТБО мощностью на 700 тысяч тонн мусора в год.

Помимо этого, одна из инициатив была отклонена, так как министерство не устроила предложенная инвесторами финансовая модель. Также есть частная инициатива по строительству двух заводов — каждый мощностью 400 тысяч тонн мусора в год. Но пока, по словам Смирнова, этот вариант не рассматривается.