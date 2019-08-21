«Уралвагонзавод» может построить мусорные полигоны в Екатеринбурге
Сегодня, 14:29ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов 21 августа во время пресс-конференции сообщил, что нижегородское предприятие корпорации «Уралвагонзавод» — ЦНИИ «Буревестник» может инвестировать в строительство мусоросортировочного завода в Екатеринбурге, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Смирнов подчеркнул, что инвестировать в строительство полигона в столице Урала готовы еще несколько предприятий, в частности «Стандарт рециклинг групп», предложившая проект завода недалеко от Сысерти. «Буревестник» готов построить завод по сортировке ТБО мощностью на 700 тысяч тонн мусора в год.
Помимо этого, одна из инициатив была отклонена, так как министерство не устроила предложенная инвесторами финансовая модель. Также есть частная инициатива по строительству двух заводов — каждый мощностью 400 тысяч тонн мусора в год. Но пока, по словам Смирнова, этот вариант не рассматривается.
Пока земельный участок под полигон не подобран, решение по проекту будет принято в течение двух месяцев.
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