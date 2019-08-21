В Екатеринбурге ФСБ задержала подозреваемых во взятке полицейских
На территории Екатеринбурга и Первоуральска вечером 20 августа сотрудники ФСБ провели операцию, по результатам которой были задержаны четыре человека. Двое из них являются бывшими полицейскими, а остальные действующими сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД, сообщает E1.
Источники E1 в правоохранительных органах сообщили, что силовиков обвиняют в преступлении, совершённом в 2017 году. Им инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. По неподтверждённой информации, речь идёт о сумме в 2 млн рублей, за эти деньги задержанные обещали решить вопрос с банкротством предприятия. Один из задержанных находится на данный момент под стражей, остальные под подпиской о невыезде. Они уже начали давать признательные показания.
Задержание действующих и нынешних сотрудников правоохранительных органов, полагают источники, может быть связано с делом Олега Грехова — бывшего начальника полиции Первоуральска, которого в 2018 году задержали сотрудники ФСБ по обвинению в получении взятки. Позже стало известно, что Грехов мог быть причастен к покушению на Евгения Ройзмана.
Официальный комментарий от ГУ МВД России по Свердловской области по факту задержания не поступил. В пресс-службе попросили обратиться с вопросами в УФСБ, но и там получить дополнительную информацию журналисты не смогли.