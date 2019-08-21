В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в ограблении 91-летнего пенсионера

В подъезде дома на проспекте Вагоностроителей неизвестный напал на пенсионера, вытащив у него из кармана 17 тысяч рублей. Потерпевший пояснил, что снял в банкомате деньги, затем зашел в магазин, а когда возвращался домой на него напали. Злоумышленник ударил пенсионера в плечо, пожилой мужчина выронил трость и пакет.

Личность нападавшего была оперативно установлена, им оказался 28-летний тагильчанин. Ранее он неоднократно был судим, в том числе и за грабеж. В 2013 году освободился из мест лишения свободы. Вычислить злоумышленника удалось по камерам видеонаблюдения, мужчина шел за пенсионером по всему маршруту следования.