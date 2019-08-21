В Полевском разыскивается мужчина, подозреваемый в убийстве соседа

По данным следствия, инцидент произошёл ночью 16 августа в жилом доме одного из микрорайонов Полевского. Подозреваемый в ходе конфликта произвёл в соседа несколько выстрелов из огнестрельного оружия и скрылся с места преступления. На данный момент местонахождение предполагаемого убийцы неизвестно, проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Рост разыскиваемого мужчины составляет 170 сантиметров, телосложение худощавое, лицо овальное, большинство зубов отсутствует. Волосы средние прямые, брови прямые, редкие, спинка носа выпуклая, губы тонкие, глаза тёмные, уши прилегающие, на щеках видны скулы. В области ключицы имеет татуировку в виде звёзд, при ходьбе сутулится. Был одет в чёрные джемпер и джинсы, тёмные кроссовки.