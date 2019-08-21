В Полевском разыскивается мужчина, подозреваемый в убийстве соседа
Правоохранительные органы объявили в розыск 50-летнего жителя Полевского. По версии следователей, он виновен в убийстве своего соседа при помощи огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.
По данным следствия, инцидент произошёл ночью 16 августа в жилом доме одного из микрорайонов Полевского. Подозреваемый в ходе конфликта произвёл в соседа несколько выстрелов из огнестрельного оружия и скрылся с места преступления. На данный момент местонахождение предполагаемого убийцы неизвестно, проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Рост разыскиваемого мужчины составляет 170 сантиметров, телосложение худощавое, лицо овальное, большинство зубов отсутствует. Волосы средние прямые, брови прямые, редкие, спинка носа выпуклая, губы тонкие, глаза тёмные, уши прилегающие, на щеках видны скулы. В области ключицы имеет татуировку в виде звёзд, при ходьбе сутулится. Был одет в чёрные джемпер и джинсы, тёмные кроссовки.
Правоохранительные органы предупреждают, что при себе у подозреваемого может быть пистолет, внешне похожий на «ПМ». Поэтому предпринимать самостоятельные попытки задержать его не стоит. Необходимо незамедлительно сообщить сведения о местонахождении разыскиваемого в органы внутренних дел по телефону «02» или круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД РФ по Свердловской области: 8(343)358-71-61. Сохранение личности звонившего в тайне гарантируется.