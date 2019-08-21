В Свердловской области прокуратура помогла дояркам вернуть премии
Сегодня, 15:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура Байкаловского района помогла двум работницам ООО Агрофирма «Восточная» вернуть незаконно удержанные премии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В мае этого года две доярки ООО Агрофирма «Восточная» были лишены 100% премии в связи с отказом выполнять обязанности другого работника на время его отсутствия. В соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией, за работницами не закреплена обязанность выполнения работ за другого сотрудника.
В адрес директора предприятия прокуратура направила представление и протест на незаконный приказ о депремировании. В результате приказ был отменен, дояркам выплачена незаконно удержанная премия, двум должностным лицам агрофирмы объявлены выговоры.
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