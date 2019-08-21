В Свердловской области прокуратура помогла дояркам вернуть премии

В мае этого года две доярки ООО Агрофирма «Восточная» были лишены 100% премии в связи с отказом выполнять обязанности другого работника на время его отсутствия. В соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией, за работницами не закреплена обязанность выполнения работ за другого сотрудника.