Екатеринбурженка пыталась отсудить 500 тысяч рублей за «неправильного» шпица

Спустя несколько месяцев женщина предъявила заводчице претензию. Рост щенка в холке в семь месяцев составил 28 сантиметров, что много даже для взрослой особи. Кроме того, у щенка имеется третье веко, являющееся генетическим дефектом. Кроме того, независимый эксперт заявил женщине, что у нее собака является представителем другой породы. В результате девушка потребовала у заводчика вернуть деньги, а собаку забрать. Однако ей было отказано.