Екатеринбурженка пыталась отсудить 500 тысяч рублей за «неправильного» шпица

Екатеринбурженка пыталась отсудить 500 тысяч рублей за «неправильного» шпица

Сегодня, 14:33ОбществоPhoto: pixabay.com
Свердловский областной суд отказал жительнице Екатеринбурга в удовлетворении иска на сумму порядка 500 тысяч рублей, который она подала к собачьему питомнику «Империя Оксбург» из-за приобретенного бракованного шпица, сообщает пресс-служба облсуда.

Женщина в октябре 2017 года приобрела в питомнике Санкт-Петербурга померанского шпица за 50 тысяч рублей. Щенок по кличке «Империя Оксбург И*Ричард» был куплен в возрасте двух месяцев.

Спустя несколько месяцев женщина предъявила заводчице претензию. Рост щенка в холке в семь месяцев составил 28 сантиметров, что много даже для взрослой особи. Кроме того, у щенка имеется третье веко, являющееся генетическим дефектом. Кроме того, независимый эксперт заявил женщине, что у нее собака является представителем другой породы. В результате девушка потребовала у заводчика вернуть деньги, а собаку забрать. Однако ей было отказано.

В апреле 2018 года собака приняла участие в монопородной выставке, где ей было отказано в присвоении оценки, так как рост является несоответствующим заявленной породе, а также у нее имеется залом хвоста и неправильный окрас. Это все является основанием для дисквалификации отказа в участии в выставках.

Ветеринар после осмотра питомца выявил недоразвитие хвостового позвонка с проявлением залома со смещением. Эти дефекты являются генетическими.

Женщина снова потребовала возврата денег от заводчицы, но безуспешно.

В результате она обратилась в суд с требованием вернуть в общей сложности порядка 500 тысяч рублей за покупку щенка, перевозку его в Екатеринбург, обследование, неустойку и моральный вред.

В ходе рассмотрения дела в суде было установлено, что перед передачей хозяйке щенок прошел ветеринарный контроль и недостатков выявлено не было. Соответственно, покупательница сама не предъявляла требований к собаке кроме породы, пола и окраса.

Однако то, что щенок не соответствует росту, не говорит о принадлежности к другой породе. Кроме того, щенок был куплен для личного пользования, а не участия в выставках, а потому наличие генетических дефектов не влияет на использование питомца.

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