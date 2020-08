Экс-директору «Уникум партнера» Игорю Кузьмину заменили условный срок реальным

Бывшего генерального директора инвестиционной компании «Уникум партнер» Игоря Кузьмина, работавшего в 2000-е годы в Федеральной службе по финансовым рынкам, приговорили к шести годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Его обвиняют по части 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Судом было вынесено решение при рассмотрении апелляции на прежний приговор. Под стражу Кузьмин был взят в зале суда. В августе прошлого года Кузьмин был признан виновным, но реального тюремного срока он избежал. Ему было назначено четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком также на четыре года. Кроме того, его на три года лишили права занимать должности в коммерческих организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Однако таким приговором недовольны клиенты компании, которые лишились своих средств, а также прокуратура. В результате они направили апелляции в Свердловский областной суд. По версии следствия, с ноября 2012 года по август 2014 года Кузьмин, будучи главой «Уникум партнер», давал указания подчиненным, чтобы они перечисляли на его личные счета средства по договорам займа. Таким методом он похитил 50,5 миллионов рублей. Кроме того, Кузьмин занимался проведением инвестиционных сделок, которые невыгодны для компании. В результате компания не смогла из-за действий директора расплатиться со 188 клиентами. Ущерб составил 401,7 миллиона рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter