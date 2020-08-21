На фестиваль «Короче» из бюджета Калининграда направляют миллионы рублей

Отметим, что бюджет «Короче» никогда не раскрывали. До 2018 года деньги на проведение кинофестиваля доставал бывший заместитель полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Станислав Воскресенский, который является энтузиастом документального и короткометражного кино. Два года назад политик стал главой Ивановской области. «Короче» он больше не занимается.