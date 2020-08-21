На онлайн-картах Нижнего Тагила появится «Маршрут Победы»

Жители Нижнего Тагила разделились на команды и уже начали проходить такие маршруты оффлайн и добавлять на карты новые объекты. Планируется, что 9 сентября будут подведены первые итоги — будут подсчитаны нанесенные объекты, а также количество участников.
Напомним, в этом году в России отмечается 100-летие танкостроения. В честь данного события был создан интерактивный тематический маршрут, связанный с производством танков и их создателями.
Отправной точкой маршрута является памятник «Танк Т-34», который установлен на проспекте Ленина в честь 30-летия победы в ВОВ.
Кроме того, в маршрут включен танковый дивизион «Черные ножи», памятник воинам-тагильчанам, дом Булата Окуджавы, памятник создателям первого русского паровоза братьям Черепановым, а также другие исторические объекты.
Ранее Центр развития туризма Нижнего Тагила объявил о создании туристического маршрута по православным храмам и монастырям.