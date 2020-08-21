На онлайн-картах Нижнего Тагила появится «Маршрут Победы»

В Нижнем Тагиле в рамках проекта Фонда развития моногородов «Прошагай город» был создан интерактивный «Маршрут Победы», посвященный танкостроению. Он будет нанесен на онлайн-карты города, сообщает пресс-служба мэрии.

Жители Нижнего Тагила разделились на команды и уже начали проходить такие маршруты оффлайн и добавлять на карты новые объекты. Планируется, что 9 сентября будут подведены первые итоги — будут подсчитаны нанесенные объекты, а также количество участников. Напомним, в этом году в России отмечается 100-летие танкостроения. В честь данного события был создан интерактивный тематический маршрут, связанный с производством танков и их создателями. Отправной точкой маршрута является памятник «Танк Т-34», который установлен на проспекте Ленина в честь 30-летия победы в ВОВ. Кроме того, в маршрут включен танковый дивизион «Черные ножи», памятник воинам-тагильчанам, дом Булата Окуджавы, памятник создателям первого русского паровоза братьям Черепановым, а также другие исторические объекты. Ранее Центр развития туризма Нижнего Тагила объявил о создании туристического маршрута по православным храмам и монастырям. В Нижнем Тагиле появится туристический маршрут по православным храмам и монастырям

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