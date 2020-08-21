Обстрелявшим сотрудников Росгвардии уральским браконьерам избрали меру пресечения

Конфликт произошел 15 августа в лесном массиве в районе пятого километра автодороги Сысерть — поселок Асбест. Двое браконьеров напали на росгвардейцев, прочесывающих в этом районе Терсутское охотохозяйство. Несколько неизвестных обстреляли представителей власти, а затем подожгли служебный автомобиль. Подозреваемые были задержаны на следующее утро.