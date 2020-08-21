Обстрелявшим сотрудников Росгвардии уральским браконьерам избрали меру пресечения

Обстрелявшим сотрудников Росгвардии уральским браконьерам избрали меру пресечения

Сегодня, 18:17ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Сысерсткий районный суд избрал меру пресечения для двух охотников, которые обстреляли бойцов Росгвардии и сожгли УАЗ департамента по охране животного мира Свердловской области в ночь с 15 на 16 августа, сообщает Znak.

Так, оба обвиняемых отправлены под домашний арест. Срок нахождения составляет 1 месяц 26 суток для Антона Никонова и 1 месяц 25 суток для Сергея Кадочникова.

На данный момент им предъявлено обвинение по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти с угрозой для его жизни»).

Конфликт произошел 15 августа в лесном массиве в районе пятого километра автодороги Сысерть — поселок Асбест. Двое браконьеров напали на росгвардейцев, прочесывающих в этом районе Терсутское охотохозяйство. Несколько неизвестных обстреляли представителей власти, а затем подожгли служебный автомобиль. Подозреваемые были задержаны на следующее утро.

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