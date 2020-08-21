Определен самый богатый чиновник мэрии Екатеринбурга

Как следует из опубликованных деклараций, доход Бирюлина в прошлом году составил 15,7 млн рублей. Чиновник владеет участком земли и квартирой площадью 60,1 квадратного метра. Кроме того, он является владельцем автомобиля Ford Explorer и мотоцикла Harley-Davidson.