Определен самый богатый чиновник мэрии Екатеринбурга

Определен самый богатый чиновник мэрии Екатеринбурга

Сегодня, 19:07ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Самым богатым чиновником администрации Екатеринбурга по итогам 2019 года стал заместитель мэра по вопросам строительства и землепользования Алексей Бирюлин.

Как следует из опубликованных деклараций, доход Бирюлина в прошлом году составил 15,7 млн рублей. Чиновник владеет участком земли и квартирой площадью 60,1 квадратного метра. Кроме того, он является владельцем автомобиля Ford Explorer и мотоцикла Harley-Davidson.

На втором месте по размеру доходов — супруг председателя Комитета соцполитики Елены Левиной. Его доход в прошлом году составил 11,4 млн рублей.

Самые скромные доходы указала супруга первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика — всего 24 копейки. При этом она владеет автомобилем Volkswagen Golf и грузовой машиной «УАЗ-390945».

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