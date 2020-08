Основателю обанкротившегося екатеринбургского E96 простили долги на 111 млн рублей

Бывшему генеральному директору обанкротившегося екатеринбургского интернет-магазина E96 Борису Лепинских простили долги фирмы на сумму почти в 111 миллионов рублей, сообщает 66.RU.

Он доказал, что пытался спасти свой бизнес, а потому не должен нести субсидиарную ответственность. Конкурсный управляющий интернет-магазина Е96 Дмитрий Селезнев пытался привлечь основателя компании к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве. Ранее Арбитражный суд уже отказал ему в иске. Однако он обратился к Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, чтобы обжаловать данное решение. Однако там тоже не нашли оснований для привлечения основателя к ответственности. Селезнев в суде настаивал, что в преддверии банкротства директор компании заключил договор на использование товарного знака Е96 и передачу права администрирования домена ООО «МБТ». Он считает, что это привело к тому, что фактически магазин был передан другой компании, а также единственные ценные активы, которые приносили доход. Однако суд уже ранее проверил законность сделок. Тогда признали, что счета интернет-магазина опустели, а потому продажа знака и домена была целесообразной, чтобы продолжить работать. На это и указал арбитражный суд. Еще одной причиной для привлечения к ответственности было названо то, что в 2018 году экс-директор не подал заявления о банкротстве, несмотря на то, что должник уже был неплатежеспособен. Суд пришел к выводу, что до конца марта 2018 года Лепинских искал инвесторов, чтобы выйти из кризисного положения. Он вел переговоры, но сделки не состоялись. Напомним, интернет-магазин E96 был основан в 2006 году. Через несколько лет он стал крупнейшим онлайн-ритейлером Екатеринбурга. Однако в 2014 году у магазина начались финансовые проблемы, а в 2018 году контрагенты начали обращаться в суды для взыскания долгов с компании. В 2019 году она была признана банкротом.

