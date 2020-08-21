Основателю обанкротившегося екатеринбургского E96 простили долги на 111 млн рублей

Напомним, интернет-магазин E96 был основан в 2006 году. Через несколько лет он стал крупнейшим онлайн-ритейлером Екатеринбурга. Однако в 2014 году у магазина начались финансовые проблемы, а в 2018 году контрагенты начали обращаться в суды для взыскания долгов с компании. В 2019 году она была признана банкротом.