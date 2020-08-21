Сбившему троих пешеходов на улице Фурманова екатеринбуржцу отменили приговор

Сбившему троих пешеходов на улице Фурманова екатеринбуржцу отменили приговор

Сегодня, 17:54ОбществоФото: pixabay.com
Свердловский областной суд отменил приговор Владимиру Пузыреву, который сбил в Екатеринбурге на улице Фурманова троих пешеходов, сообщает пресс-служба суда.

Дело было направлено на новое рассмотрение иным составом суда. При этом Пузыреву продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.

ДТП произошло в Екатеринбурге 14 ноября 2018 года. Мужчина ехал за рулем Honda CR-V по улице Фурманова в сторону улицы 8 Марта. Он выехал на тротуар и сбил троих человек в том числе ребенка в коляске. В результате последний впал в кому. Мужчина и женщина получили травмы различной степени тяжести. ранее Пузырев был приговоре к 6,5 годам колонии строгого режима за совершение преступления. Сторона защиты приговор обжаловала.

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Екатеринбург
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