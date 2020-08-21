В нападении сторонников Сергия на Собчак в монастыре нашли признаки преступления

В нападении сторонников Сергия на Собчак в монастыре нашли признаки преступления

Сегодня, 15:36ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Полицейские завершили проверку по факту нападения на телеведущую Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре, которая выявила признаки преступления, сообщил ТАСС начальник отдела полиции № 28 Валентин Кац.

По его словам, доследственная проверка полиции показала, что в действиях неизвестных содержатся признаки преступления, предусмотренного статьей «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Материалы дела были переданы в СКР для проведения доследственной проверки и принятия процессуального решения.

Ранее на Ксению Собчак и ее оператора Сергея Ерженкова напали в Среднеуральском женском монастыре, когда они приехали снимать фильм о насилии над детьми. В результате телеведущая получила синяки, а оператору сломали руку.

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