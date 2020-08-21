В Нижнем Тагиле оценили степень готовности домов к отопительному сезону

В Нижнем Тагиле оценили степень готовности домов к отопительному сезону

Сегодня, 15:55ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле проводятся мероприятия по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону. На данный момент степень готовности многоквартирных домов к холодам оценивается как высокая, сообщает пресс-служба администрации города.

По данным начальника управления жилищного и коммунального хозяйства Павла Ивушкина, в городе 2563 многоквартирных дома, которые подключены к центральному отоплению. Из них 2335 находятся в юрисдикции 56 управляющих компаний, 115 — товариществ собственников жилья, еще 113 имеют непосредственный способ управления.

Он отметил, что промывка и гидравлические испытания сетей проведены в 2357 домах, что составляет 92% от всего количества.

Кроме того, в ресурсоснабжающие организации отправлены акты готовности тепловых узлов 2230 многоквартирных домов.

Наибольшая степень готовности отмечается в жилфонде, обслуживаемом МУП «Тагилэнерго», ООО «ТагилТеплоСбыт» и ООО «Райкомхоз-теплосети». Другим компаниям еще предстоит работа с управляющими компаниями, чтобы дома были вовремя подготовлены к отопительному сезону.

Так по сообщению директора МУП «НТТС» Сергея Козлова, 75% домов, которые находятся в ведении РСО, уже прошли проверку и в 11% случаев есть замечания.

Мэр Владислав Пинаев подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону на данный момент является первоочередной задачей и отметил, что все компании работают в усиленном режиме, чтобы подготовиться к зиме.

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