Защитник Кверквелия и полузащитник Давиташвили перешли в "Ротор"

Защитник Кверквелия и полузащитник Давиташвили перешли в "Ротор"

Сегодня, 17:45ОбществоФото: pxhere.com
Волгоградский «Ротор» до конца сезона арендовал защитника «Локомотива» Соломона Кверквелия и полузащитника «Рубина» Зурико Давиташвили.

Об этом сообщает «Советский спорт».

Кверквелия стал игроком «Локомотива» в 2017 году. В прошлом сезоне он принял участие в 11 матчах.

28-летний грузинский защитник в составе московского клубы выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

19-летний Давиташвили выступает за «Рубин» с 2019 года. Всего за казанский клуб он провел 28 матчей и забил два гола.

После трех сыгранных туров «Ротор» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе одно очко.

22 августа волгоградский клуб на своем поле примет «Сочи».

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