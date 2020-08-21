Защитник Кверквелия и полузащитник Давиташвили перешли в "Ротор"

Об этом сообщает «Советский спорт».
Кверквелия стал игроком «Локомотива» в 2017 году. В прошлом сезоне он принял участие в 11 матчах.
28-летний грузинский защитник в составе московского клубы выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
19-летний Давиташвили выступает за «Рубин» с 2019 года. Всего за казанский клуб он провел 28 матчей и забил два гола.
После трех сыгранных туров «Ротор» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе одно очко.
22 августа волгоградский клуб на своем поле примет «Сочи».