Затопленные дома и борьба с гриппом. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Затопленные дома и борьба с гриппом. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Рассказываем о главных событиях 21 августа в Нижнем Тагиле.

Из-за сильных дождей, которые идут уже несколько дней, в пригороде Нижнего Тагила на пять сантиметров поднялся уровень воды. Это привело к подтоплению 72 участков в шести коллективных садах.

Глава городского Роспотребнадзора Юрий Бармин ранее сообщал, что в Нижнем Тагиле растет уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и пневмонией. Мэр Владислав Пинаев подписал постановление о создании оперативного штаба. Его главной задачей станет предупреждение распространения ОРВИ и гриппа в Нижнем Тагиле.

Больницы Нижнего Тагила получили 20 новых аппаратов ИВЛ. Каждый из них стоит около двух миллионов рублей.

В городе началась подготовка к отопительному сезону. Часть домов уже прошла проверку, по некоторым есть замечания, которые должны устранить ресурсоснабжающие организации.

Многоквартирный дом на улице Лебяжинская, 12 был признан аварийным. Жильцов должны расселить до 1 ноября 2027 года. После этого дом снесут.

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