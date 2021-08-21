Две уникальные арт-резиденции открылись в Нижнем Тагиле

Два этажа современного искусства и это благодаря работе Александра Закирова, который сам является художником и куратором. Все представленные работы на выставке – это 30-летняя история нижнетагильского современного искусства. На ней представлены свыше 50 работ, включая документации перформансов, фотографии, оригиналы объектов.
Выставка будет работать до конца октября, сообщила комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова.
В начале 2021 года по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева регион стал «пилотным» в формировании и прокачке команд, занимающихся развитием креативных индустрий.
Данный проект развивался, в том числе и как бизнес, т.е. создавал возможности для развития предпринимательства в сфере креативных индустрий,отметила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.
Как отметил куратор выставки Александр Закиров, вся выставка разделена на локации, которые представляют определенные явления.
Напомним, здание училища «Самородок» будет площадкой для размещения мастерских художников и проведения творческих мастер-классов для молодого поколения.