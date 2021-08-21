Две уникальные арт-резиденции открылись в Нижнем Тагиле

Два этажа современного искусства и это благодаря работе Александра Закирова, который сам является художником и куратором. Все представленные работы на выставке – это 30-летняя история нижнетагильского современного искусства. На ней представлены свыше 50 работ, включая документации перформансов, фотографии, оригиналы объектов.