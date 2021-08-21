Куйвашев поручил проверить на безопасность все маршруты школьников 1 сентября

И в Камышлове, и в Сухом Логу губернатор пообщался с местными жителями и лично изучил требующие его внимания объекты. В это число входит и долгострой в Сухом Логу на улице Белинского, который начали возводить в 2006 году, однако из-за проблем строительной компании работы быстро завершились. На данный момент у многоквартирного дома новый застройщик. Он обещает, что первая секция будет сдана в 2021 году, а часть квадратных метров уйдет учителям, врачам и детям-сиротам.