Молодые тагильчане смогут реализовать свои проекты на креативной площадке

Сегодня наша задача была показать, что мы готовим такой принципиально новый проект. Он в первую очередь, нацелен на молодых людей, людей творческих, тех кто хотел бы самореализоваться, и сделать эту самореализацию делом своей жизни, рассказала изданию Казакова.