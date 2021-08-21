Стрельба в Екатеринбурге и температурный рекорд. Итоги дня в Свердловской области

На Вагонке на улице Энтузиастов, 17 в Нижнем Тагиле прорвало трубу с горячей водой. По словам местных жителей, бьющий из-под земли фонтан достиг высоты с пятиэтажный дом. Также очевидцы рассказали, что весь день на данном участке проводились работы, однако после того, как все уехали — забил фонтан из кипятка. За текущее лето данный фонтан — четвертый, который появился в городе.