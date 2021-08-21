Стрельба в Екатеринбурге и температурный рекорд. Итоги дня в Свердловской области

Жители Академического района в Екатеринбурге рассказали о том, что услышали звуки взрывов и стрельбы, доносящиеся со стороны, в которой находится военный полигон. Шум жители Свердловской области услышали в 9.30. После нескольких взрывов поднялся дым. В пресс-службе ЦВО рассказали, что на данный момент на полигоне проходят массовые забеги «Гонки героев». Мероприятие продлится до 19.00, поэтому причин паниковать нет.
Екатеринбург накрыло смогом, поэтому дым с запахом гари почувствовали все жители столицы Урала. Виной этому послужили лесные пожары, которые сейчас горят на территории Уральского Федерального округа. Рассеяться смог не сумел из-за отсутствия ветра и 30-градусной жары. В связи с этим в МЧС рекомендуют плотно закрыть окна, либо завесить их мокрой тканью, а также, по возможности, утром не выходить из дома и пить больше воды.
21 августа в Екатеринбурге был зафиксирован новый температурный максимум: в 14.00 в центре города температура воздуха достигла +36,6 градуса. Предыдущий рекорд был установлен 86 лет назад — 21 августа 1935 года. В тот день столбик термометра показал +31,6 градуса. Главный уральский синоптик Галины Шепоренко заявила, что температурная норма уже превышена на 8-10 градусов. Таким образом, лето 2021 года станет рекордным по продолжительности теплого периода.
На Вагонке на улице Энтузиастов, 17 в Нижнем Тагиле прорвало трубу с горячей водой. По словам местных жителей, бьющий из-под земли фонтан достиг высоты с пятиэтажный дом. Также очевидцы рассказали, что весь день на данном участке проводились работы, однако после того, как все уехали — забил фонтан из кипятка. За текущее лето данный фонтан — четвертый, который появился в городе.