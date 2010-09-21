Активистов арт-группы «Война» могут посадить за акцию «Дворцовый переворот»
В&nbsp;отношении активистов арт-группы &laquo;Война&raquo;, которые в&nbsp;ходе акции &laquo;Дворцовый переворот&raquo; перевернули несколько служебных машин сотрудников милиции, может быть возбуждено уголовное дело по&nbsp;статье 213&nbsp;УК РФ&nbsp;(хулиганство).
Об акции, которая была проведена еще 16 сентября,накануне написал в своем блоге идеолог группы«Война» Алексей Плуцер-Сарно, напоминает NEWSru.com.Как стало известно, активисты собрались в центре городау Михайловского замка. Плуцер-Сарно пояснил, что именно здесьбыло решено «совершить заключительное нападениена оборотней в погонах в рамках акции«Дворцовый переворот».
Как заявили «Газете.ru»в правоохранительных органах Северной столицы, злоумышленникамибыли перевернуты несколько машин ДПС и один автомобильвневедомственной охраны. Как считает источник, скорее всего, будетвозбуждено уголовное дело, так как нанесен материальный ущерби действовала организованная группапо предварительному сговору. В УГИБДД Петербургаподтвердили, что их служебные машины пострадалиот неизвестных хулиганов.
В последний раз хулиганские действия арт-группы«Война» СМИ обсуждали в июне. Тогдаактивисты нарисовали огромный фаллос на Литейном мосту. Когдамост развели, фаллос высотой 65 метров оказался прямо напротивздания Управления ФСБ Петербурга, расположенного на Литейномпроспекте. Как рассказали очевидцы, коммунальные службы смывалифаллический символ при помощи двух пожарных машин. Одиниз участников акции отделался за это штрафомза хулиганство.