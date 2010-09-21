Активистов арт-группы «Война» могут посадить за акцию «Дворцовый переворот»

Об акции, которая была проведена еще 16 сентября,накануне написал в своем блоге идеолог группы«Война» Алексей Плуцер-Сарно, напоминает NEWSru.com.Как стало известно, активисты собрались в центре городау Михайловского замка. Плуцер-Сарно пояснил, что именно здесьбыло решено «совершить заключительное нападениена оборотней в погонах в рамках акции«Дворцовый переворот».

Как заявили «Газете.ru»в правоохранительных органах Северной столицы, злоумышленникамибыли перевернуты несколько машин ДПС и один автомобильвневедомственной охраны. Как считает источник, скорее всего, будетвозбуждено уголовное дело, так как нанесен материальный ущерби действовала организованная группапо предварительному сговору. В УГИБДД Петербургаподтвердили, что их служебные машины пострадалиот неизвестных хулиганов.