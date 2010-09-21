Чиновники Нижнего Тагила выявляли сильнейшего в футболе
21 сентября 2010, 16:52ОбществоОльга
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Администрация Нижнего Тагила с депутатами городской думы выявляли сильнейшего на футбольном поле. Накануне в рамках областной акции «Футбольная страна 2010» в товарищеском матче депутаты гордумы, которые на днях вышли с каникул, уступили представителям муниципалитета со счетом 0:1.
Администрацию представляли все заместители Главы города, начальникиуправлений и главные специалисты. Как рассказали корреспонденту «РадиоМаяк − Нижний Тагил»в управлении по физической культуре, спорту итуризму Нижнего Тагила, чиновники провели на поле в общей сложностиоколо часа. Но, несмотря на усталость, получили много положительныхэмоций.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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