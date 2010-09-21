Чиновники Нижнего Тагила выявляли сильнейшего в футболе

Администрацию представляли все заместители Главы города, начальникиуправлений и главные специалисты. Как рассказали корреспонденту «РадиоМаяк − Нижний Тагил»в управлении по физической культуре, спорту итуризму Нижнего Тагила, чиновники провели на поле в общей сложностиоколо часа. Но, несмотря на усталость, получили много положительныхэмоций.