Дебошир, избивший жену и милиционеров, может сесть на 5 лет

Три милиционера попытались его успокоить, но это вызвало новую вспышкуагрессии. Мужчина успел нанести одному из правоохранителей не менее двухударов ногой по лицу и в грудь, пока на нем не защелкнулись наручники.Но и это не успокоило дебошира. Он обрушил на милиционеров потокнецензурной брани. За публичное оскорбление и применение насилия вотношении представителей власти мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.Впрочем, ему еще предстоит ответить и за избиение супруги.