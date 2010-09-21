Дебошир, избивший жену и милиционеров, может сесть на 5 лет
21 сентября 2010, 16:33ОбществоОльга
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Дебошир, избивший жену и милиционеров, может сесть на 5 лет. Инцидент произошел на железнодорожном вокзале Нижнего Тагила. Как рассказали корреспонденту «Радио Маяк − Нижний Тагил» в нижнетагильской транспортной прокуратуре, пьяный гражданин прилюдно избивал сожительницу.
Три милиционера попытались его успокоить, но это вызвало новую вспышкуагрессии. Мужчина успел нанести одному из правоохранителей не менее двухударов ногой по лицу и в грудь, пока на нем не защелкнулись наручники.Но и это не успокоило дебошира. Он обрушил на милиционеров потокнецензурной брани. За публичное оскорбление и применение насилия вотношении представителей власти мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.Впрочем, ему еще предстоит ответить и за избиение супруги.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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