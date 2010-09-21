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Дебошир, избивший жену и милиционеров, может сесть на 5 лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дебошир, избивший жену и милиционеров, может сесть на 5 лет

21 сентября 2010, 16:33ОбществоОльга
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