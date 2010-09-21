Десятка неразрешимых вопросов десятилетия

Как сообщает « Утро.Ru », первое место в рейтинге открывает вопрос «В чем смысл жизни?». На второй позиции оказался «Существует ли Бог?». Третьим оказался вопрос «А действительно ли блондинки более счастливы?». Пользователей Ask Jeeves волнуют также вопросы диеты, любви, счастья и судьбы главного героя теленовеллы «Семья Сопрано».

Подобный рейтинг в конце 2009 г. составил сайт Ask.com. Его аудиторию больше всего волнуют вопросы шоу-бизнеса. Больше всего пользователей пытались узнать половую принадлежность поп-дивы Леди Гаги и действительно ли Майкл Джексон покинул этот мир.