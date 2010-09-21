Доброе слово и роботу приятно. Машины научатся реагировать на эмоции

Другими словами, каждая машина сможет распознавать те эмоции, которыеиспытывает ее хозяин, например грусть, радость или тоску, и станет вестисебя соответственно, стремясь поднять человеку настроение. Ожидается,что прототип будет представлять собой роботизированного домашнегопитомца вроде забавной механической собачки или кошки, котораяпредназначена для развлечений.

Ученые уверены: то, над чем они работают, станет неотъемлемымфункционалом роботов будущего. По мнению тайваньских исследователей, ихразработки приблизят время, когда машины будут выглядеть ифункционировать не хуже, чем роботы из фантастических фильмов итрехмерных игр.