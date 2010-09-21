Доброе слово и роботу приятно. Машины научатся реагировать на эмоции
21 сентября 2010, 15:48ОбществоОльга
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Тайваньские изобретатели объявили, что близки к созданию домашнего робота, который не только будет обладать широким спектром эмоций, но и сумеет проявлять свои чувства в зависимости от состояния людей рядом.
Другими словами, каждая машина сможет распознавать те эмоции, которыеиспытывает ее хозяин, например грусть, радость или тоску, и станет вестисебя соответственно, стремясь поднять человеку настроение. Ожидается,что прототип будет представлять собой роботизированного домашнегопитомца вроде забавной механической собачки или кошки, котораяпредназначена для развлечений.
Ученые уверены: то, над чем они работают, станет неотъемлемымфункционалом роботов будущего. По мнению тайваньских исследователей, ихразработки приблизят время, когда машины будут выглядеть ифункционировать не хуже, чем роботы из фантастических фильмов итрехмерных игр.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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