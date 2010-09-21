Доверие – залог успеха ВУЗ-банк отметил 19-летие

ВУЗ-банку исполнилось 19 лет. Это одно из старейших финансовых учреждений Уральского региона. И главное, что выделяет его на банковском рынке УрФО, - работа, основанная на принципах доверия. «Кредит на доверии» ВУЗ-банка можно смело назвать уникальным для российского финансового рынка продуктом.

Сегодня объемы бизнеса ВУЗ-банка демонстрируют постоянный прирост. ВУЗ-банк входит топ-100 крупнейших банков России по объему кредитов физическим лицам, в топ-20крупнейших банков Урала по величине кредитного портфеля.

Залогом успеха являются широкая продуктовая линейка идоступность условий кредитования. Внимательное отношение к клиентам, умение их понимать отражается в кредитных продуктах ВУЗ-банка.«Слушаем! Понимаем! Верим! Кредитуем!» - вот суть «Кредита на доверии».

- Населению мы выдаём кредиты от 5 тысяч до 1 миллиона рублей. Для этого достаточно подойти в офис банкана Строителей, 6, также можно заполнить заявку по круглосуточному телефону 49-90-90.И в этот же день получить деньги на руки.Кредиты до 100 000 рублей мы выдаем без справок и подтверждения доходов, до 200 000 -без поручителей. Приходите! Обсудим вашу проблему! Дадим денег в долг,после беседы! – отметила на презентации управляющий офисом ВУЗ-банка в Нижнем Тагиле Наталья Козлова.

ВУЗ-банк отказался от шаблонных формализованных схем выдачи кредитов. Решение о выдаче «Кредита на доверии» принимается, прежде всего, на основе беседы - кредитного интервью, а не исходя из справок и документов.

ВУЗ-банк в Нижнем Тагиле предоставляет льготные кредиты – для положительных заемщиков, для бюджетников, для сотрудников ОАО НПК «Уралвагонзавод». ВУЗ-банк – одно из немногих финансовых учреждений региона, где получить кредит могут пенсионеры. Что касается вкладов, то и здесь клиенты могут доверять банку - все вклады до 700 тысяч рублей в ВУЗ-банке на 100% застрахованы государством.