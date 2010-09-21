Губернатор предлагает заключать долгосрочные контакты на строительство дорог
21 сентября 2010, 16:13ОбществоОльга
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Свердловский губернатор Александр Мишарин предлагает заключать долгосрочные контакты на строительство дорог.
Доля автомобильных дорог в Свердловской области, находящихся в недопустимом состоянии, увеличилась к 2010 году с 35% до 40% из-за недофинансирования дорожного хозяйства в 2008-2009 годах. Такое заявление сделал министр транспорта и дорожного хозяйства области СергейШвиндт на заседании президиума свердловского правительства, передает «Интерфакс». Содержание автомобильных дорог финансируется на 46% от норматива.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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