Из олимпийского Сочи выселили тритонов, лягушек и ящериц

Замминистра также отметил, что в ходе строительства будет высажено 20 тыс. га леса. Полностью исключить воздействие на природу невозможно, добавил чиновник, и заверил, что потери для экосистемы Сочи будут сведены к минимуму.

Олимпийская стройка в Сочи не раз критиковалась со стороны экологов за то, что она наносит большой вред природе. Российское отделение Всемирного фонда дикой природы в феврале вышло из экологического сопровождения Игр-2014. Защитники природы тогда отметили «очень низкое качество проектной документации олимпийских объектов». «Мы считаем, что в настоящий момент подготовка к Олимпиаде вышла из-под контроля, качество строительства низкое, огромный ущерб окружающей среде уже был нанесен и будет продолжаться, а общественные организации лишены возможности осуществлять независимый контроль над ходом строительства», — отметил директор WWF России Игорь Честин.