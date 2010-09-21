Из олимпийского Сочи выселили тритонов, лягушек и ящериц
Реабилитацией животных, чья естественная среда обитания будет разрушена в&nbsp;ходе олимпийской стройки в&nbsp;Сочи, занялось Минприроды. Реабилитация коснется всех животных, включая земноводных. Замглавы Минприроды Игорь Майданов заявил на&nbsp;заседании Общественного совета по&nbsp;подготовке к&nbsp;Сочи-2014, что уже началось переселение тритонов, лягушек и&nbsp;ящериц, сообщает &laquo;Утро.Ru&raquo;.
Замминистра также отметил, что в ходе строительства будет высажено 20 тыс. га леса. Полностью исключить воздействие на природу невозможно, добавил чиновник, и заверил, что потери для экосистемы Сочи будут сведены к минимуму.
Олимпийская стройка в Сочи не раз критиковалась со стороны экологов за то, что она наносит большой вред природе. Российское отделение Всемирного фонда дикой природы в феврале вышло из экологического сопровождения Игр-2014. Защитники природы тогда отметили «очень низкое качество проектной документации олимпийских объектов». «Мы считаем, что в настоящий момент подготовка к Олимпиаде вышла из-под контроля, качество строительства низкое, огромный ущерб окружающей среде уже был нанесен и будет продолжаться, а общественные организации лишены возможности осуществлять независимый контроль над ходом строительства», — отметил директор WWF России Игорь Честин.
Чиновники, отвечающие за олимпийскую стройку, в свою очередь ссылаются на заключение экологов ООН, которые в начале года провели ревизию на территории проведениябудущей Олимпиады и серьезных проблем не обнаружили.