Количество активных абонентов оператора сотовой связи МОТИВ достигло отметки 2 миллиона.
«Юбилейным» абонентом стала жительница Нижнего Тагила Артемьева Ксения, которая подключилась к сети МОТИВ в одном из городских Офисов продаж и обслуживания Компании. «Юбиляр» выбрал новый продукт, который был разработан МОТИВом специально для жителей Нижнего Тагила – тариф «Прямой Городской». А в качестве подарка 2 000 000 абонент МОТИВ получил сертификат на 5 лет бесплатного обслуживания в сети.
МОТИВ является традиционным лидером по количеству пользователей услуг сотовойсвязи в Свердловской области, а также темпам прироста абонентов.В настоящее время услугами Компании ежедневно пользуется практически каждый второй житель региона. Оператор демонстрирует стабильно высокую динамику прироста клиентскойбазы: за последний год количество абонентовсети сотовой связиувеличивалось в среднем на 100 000 активных пользователей в квартал. В настоящее время сеть сотовой связи МОТИВ действует на территории 843 населенных пунктов, где проживает 97% жителей Свердловской области. Дальнейший рост абонентской базы МОТИВ возможен за счет расширения зоны действия сети, развития сети каналов сбыта и регулярного вывода на рынокактуальных продуктов, ориентированных на различные потребности абонентов.
«Компания МОТИВ наглядно доказывает несостоятельность тезиса о том, чторазвитие абонентскихбаз операторовневозможно по причине насыщения рынка, - отмечает Директор по маркетингу ТГ МОТИВ Екатерина Хворостова. -Сегодня, когда кажется, что подавляющее большинство населении уже пользуются сотовой связью, абоненты продолжают подключаться к сети МОТИВ.Мы знаем, что услуги Компаниивыбирают не только «начинающие» абоненты, но и уже активные пользователи услуг сотовой связи. Такоестабильное доверие к МОТИВу со стороны свердловчан –главный результат нашей деятельности и основной повод для гордости!»