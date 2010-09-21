Количество активных абонентов оператора сотовой связи МОТИВ достигло отметки 2 миллиона.

МОТИВ является традиционным лидером по количеству пользователей услуг сотовойсвязи в Свердловской области, а также темпам прироста абонентов.В настоящее время услугами Компании ежедневно пользуется практически каждый второй житель региона. Оператор демонстрирует стабильно высокую динамику прироста клиентскойбазы: за последний год количество абонентовсети сотовой связиувеличивалось в среднем на 100 000 активных пользователей в квартал. В настоящее время сеть сотовой связи МОТИВ действует на территории 843 населенных пунктов, где проживает 97% жителей Свердловской области. Дальнейший рост абонентской базы МОТИВ возможен за счет расширения зоны действия сети, развития сети каналов сбыта и регулярного вывода на рынокактуальных продуктов, ориентированных на различные потребности абонентов.