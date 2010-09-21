Новый рентген для детей запустят к зиме

Накануне в детскую городскую больницу №3 поступило новое рентген-оборудование. Комплекс на три рабочих места стоимостью 7 миллионов рублей – образец медицинской техники нового поколения. Он снизит лучевую нагрузку на организм маленьких пациентов. Качество снимков значительно улучшится, а значит поставить диагноз по ним можно будет быстрее и точнее, говорит главный врач больницы Василий Пауц.

Монтаж комплекса начнется только в ноябре. До тех пор нужно подготовить кего установке рентген-кабинет. На подготовку кабинета уйдет 2 миллиона рублей. На монтаж комплекса – месяц работы. Первые маленькие пациенты придут делать снимки на новом оборудовании уже в конце ноября – в началедекабря. Детская больница №3 единственная в Горнозаводском округе имеетхирургическую направленность. Маленьких пациентов со всего Нижнего Тагила и пригорода привозят сюда круглосуточно. За сутки через рентген здесь проходят 20-30 детей.

Но и новое оборудование не обеспечит полноценной работы. Чтобы снимки можно было обрабатывать еще качественнее, нужно компьютеризировать новый рентген-комплекс. А для этого требуется еще 2-3 миллиона рублей, объяснил Василий Пауц. И уже после этого снимки можно будет обрабатывать в цифровом варианте.