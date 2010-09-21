Прокуратура выясняет, почему снова загорелся Висимский заповедник

«Проводится проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой выясняются причины и условия возникновения пожара, а также виновные лица», −− сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Ход и результаты проверки взял на контроль прокурор области Юрий Пономарев.