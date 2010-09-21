Прокуратура выясняет, почему снова загорелся Висимский заповедник
21 сентября 2010, 16:43ОбществоОльга
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Прокуратура Кировграда начала проверку по факту нового пожара в Висимском заповеднике, вспыхнувшего в понедельник.
«Проводится проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой выясняются причины и условия возникновения пожара, а также виновные лица», −− сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Ход и результаты проверки взял на контроль прокурор области Юрий Пономарев.
По данным Главного управления МЧС по Свердловской области, площадь пожара составляет около 8 гектаров. Огонь распространяется в границах территории старого пожара. На тушении работают пожарные из Кировграда и лесничие Висимского заповедника.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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