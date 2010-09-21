Прожиточный минимум в Свердловской области - 6231 рубль в месяц
21 сентября 2010, 16:10ОбществоОльга
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Правительство Свердловской области утвердило величину прожиточного минимума на четвертый квартал. Для трудоспособного населения она составит 6231 рубль в месяц, для пенсионеров — 4543 рубля, для детей — 5534 рубля.
Минимальный потребительский бюджет в расчете на одного жителяСвердловской области составит 13 404 рубля в месяц, в том числе длятрудоспособного населения — 15 751 рубль в месяц, отмечает УрБК.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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